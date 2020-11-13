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Агент: «Руководство «Милана» не связывалось со мной по поводу контракта Мусаккио»

13 Ноября 2020, 19:58,

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Агент защитника «Милана» Матео Мусаккио Марсело Ломбилья высказался относительно будущего своего клиента.

«Сейчас он тренируется с командой, тренер сообщит, когда Матео будет готов к игре. Я не общался с руководством «Милана», но пока я не поговорю с ним, не буду обсуждать переход в другой клуб», - цитирует Ломбилью MilanNews.

30-летний защитник выступает за «Милан» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне Мусаккио не сыграл ни одного матча за «Милан».

Контракт Матео с итальянским клубом действует до конца нынешнего сезона, а его трансферная стоимость по версии портала Transferamrkt оценивается в 7 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Матео Мусаккио
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