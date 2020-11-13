Агент: «Руководство «Милана» не связывалось со мной по поводу контракта Мусаккио»

Агент защитника «Милана» Матео Мусаккио Марсело Ломбилья высказался относительно будущего своего клиента.

«Сейчас он тренируется с командой, тренер сообщит, когда Матео будет готов к игре. Я не общался с руководством «Милана», но пока я не поговорю с ним, не буду обсуждать переход в другой клуб», - цитирует Ломбилью MilanNews.

30-летний защитник выступает за «Милан» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне Мусаккио не сыграл ни одного матча за «Милан».

Контракт Матео с итальянским клубом действует до конца нынешнего сезона, а его трансферная стоимость по версии портала Transferamrkt оценивается в 7 миллионов евро.