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Де Пауль не покинет «Удинезе» в зимнее трансферное окно, им интересовался «Зенит»

13 Ноября 2020, 18:46,

Евро-Футбол.Ру

Технический директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино заявил, что клуб не планирует расставаться с полузащитником Родриго де Паулем в зимнее трансферное окно.

«Мы не будем продавать Родриго в январе. Нельзя расставаться с такими важными игроками зимой. У нас с ним прекрасные отношения, нет проблем, чтобы удержать его. Я сказал, что он останется с нами на два года, но никто не поверил в это», - цитирует де Пауля Radio24.

Напомним, что в летнее трансферное окно 26-летним аргентинцем интересовался питерский «Зенит», но до перехода дело так и не дошло.

В нынешнем сезоне де Пауль сыграл восемь матчей за «Удинезе», забил один гол и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Удинезе, Родриго де Пауль
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