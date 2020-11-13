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Рами – об игре Месси: «Это дар»

13 Ноября 2020, 18:35,

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Бывший защитник сборной Франции и «Сочи» Адиль Рами высказался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси и форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Когда выходишь на поле в матче против Месси, то понимает, что ты не можешь сделать ничего. Невозможно защищаться против Лео. Он всегда выполняет идеальные передачи. Это дар.

Роналду? Меня впечатляет тот объем работы, который он проделывает», - цитирует Рами RMC.

34-летний француз с сентября выступает за португальскую «Боавишту», за которую он уже успел сыграть три матча, но голевыми действиями не отметился. На данный момент Адиль восстанавливается от мышечной травмы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Адиль Рами
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