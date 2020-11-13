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Маротта: «Нужно сократить количество турниров во время пандемии коронавируса»

13 Ноября 2020, 17:57,

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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта считает, что необходимо сократить количество турниров во время пандемии коронавируса.

«Мои последние комментарии относительно перерыва на матчи сборных были сделаны не для того, чтобы лишить игроков возможности выбирать, а для правильной оценки ситуации в особенном сезоне. Календарь очень сжат.

Необходимо грамотно оценить всё происходящее, нужно сокращать количество турниров, которые не имеют никакого смысла.

Я понимаю, что чемпионат мира и чемпионат Европы должны состояться, но мы стараемся уменьшить количество игр, которые не так важны», - цитирует Маротту VareseNews.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Джузеппе Маротта
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