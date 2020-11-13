Ромеро: «В Лиге чемпионов больше всего запомнился Тадич»

Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро заявил, что он счастлив в клубе из Бергамо.

«Я очень рад выступать за этот клуб. Здесь фантастические футболисты. Они всегда заставляют чувствовать и меня таковым.

Играть в Лиге чемпионов являлось одной из моих целей. Я очень счастлив, что дебютировал в этом турнире именно с «Аталантой», надеюсь, что матчи в Лиге чемпионов станут для нас регулярными.

Я уже сыграл против большого количества сильных нападающих, больше всего мне запомнился Душат Тадич из «Аякса». Я должен продолжать работать больше и больше. Меня очень мотивирует то, что многие фанаты пишут мне слова поддержки», - цитирует Ромеро пресс-служба клуба.