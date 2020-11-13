Доннарумма продлит контракт с «Миланом»

Руководство «Милана» провело успешные переговоры с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. По данным издания Football-Italia, стороны договорились о подписании нового трудового соглашения.

Проблемой в новом договоре была финансовая сторона сделки. «Россонери» готов были платить 21-летнему вратарю 6,5 миллиона евро в год, однако Доннарумма требовал на миллион евро больше. Кроме того, частью сделки станет пролонгация сотрудничества с братом Джанлуиджи - Антонио.

Доннарумма является воспитанником «Милана». В нынешнем сезоне чемпионата Италии голкипер сыграл шесть матчей, в которых пропустил четыре гола.