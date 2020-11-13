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Эриксен - о своём положении в «Интере»: «Я мечтал совершенно о другом»

13 Ноября 2020, 08:27,

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Хавбек Кристиан Эриксен поделился мнением о своем нынешнем положении в миланском «Интере».

«Я мечтал совершенно о другом. Любой футболист хочет много играть, но состав определяет главный тренер. Я должен уважать его решение.

В настоящий момент «Интер» немного забуксовал, но хочу признать, что команда и без меня выиграла немало матчей в минувшем сезоне. Посмотрим, что будет после открытия трансферного окна», - приводит слова датчанина TV2 Sport.

Эриксен стал игроком «Интера» зимой 2020-го года. В текущем сезоне Серии А Кристиан сыграл пять матчей, не отметившись результативными действиями. Его трудовой договор рассчитан до лета 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Кристиан Эриксен
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