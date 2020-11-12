Роналду не собирается покидать «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не намерен покидать команду до окончания срока действия контракта. Такими сведениями поделился источник AS.com.

По словам 5-кратного обладателя «Золотого мяча», его всё устраивает в текущем клубе, а попытки раздуть новости про переход в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед» - сугубо выдумки СМИ.

Как сообщает источник, Роналду ничего не знает про интерес со стороны других клубов, как и то, что боссы туринского «Ювентуса» намереваются его продать.

Стоит напомнить, что в этом сезоне Криштиану Роналду в 5 матчах во всех турнирах забил 6 голов.