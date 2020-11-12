​«Теперь ты должен догнать Пеле!»: Буффон обратился к Роналду

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12 Ноября 2020, 18:41,
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон обратился к своему одноклубнику Криштиану Роналду.
Забив гол за сборную Португалии в среду вечером в товарищеском матче против команды Андорры, Роналду догнал Ференца Пушкаша по голам в официальных матчах (746) и теперь делит с венгром четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории футбола.
«Великий! Поздравляю с этим большим достижением, мой друг! 746 голов – серьёзная цифра! Ты догнал Пушкаша, а теперь должен догнать Пеле!» - написал Буффон в Twitter.
Чтобы догнать Пеле, Роналду нужно забить ещё двадцать один гол в официальных поединках.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффон
Я не знаю... вот что то в этом есть неправильное , ну как можно сравнивать те достижения , того же Пеле или Бицана ??? ну бросили бы сейчас криша в 50 тые , так он бы им заколачивал я думаю по 15 баночек за матч , а вот кем бы был тот же ПЕле сейчас на поле , очень сомнительно , поэтому считаю что единственный соперник у него Ромарио
Если будет играть до возраста Буффона, то наверняка всех перегонит.)))
Ну вот почему в который раз недосказанность? Почему обратно приходится гуглить,чтоб узнать на каком месте Пеле? Если на третьем, то сколько до первого? Если на первом, то сколько до третьего? И кто на втором?
во втором абзаце есть же гиперссылка специально.
Она только что появилась))) ведь не было же
нет, она была изначально.
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