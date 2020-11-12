​«Теперь ты должен догнать Пеле!»: Буффон обратился к Роналду

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон обратился к своему одноклубнику Криштиану Роналду.

Забив гол за сборную Португалии в среду вечером в товарищеском матче против команды Андорры, Роналду догнал Ференца Пушкаша по голам в официальных матчах (746) и теперь делит с венгром четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории футбола.

«Великий! Поздравляю с этим большим достижением, мой друг! 746 голов – серьёзная цифра! Ты догнал Пушкаша, а теперь должен догнать Пеле!» - написал Буффон в Twitter.

Чтобы догнать Пеле, Роналду нужно забить ещё двадцать один гол в официальных поединках.