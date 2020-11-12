Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Теперь ты должен догнать Пеле!»: Буффон обратился к Роналду

12 Ноября 2020, 18:41,

УЕФА

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон обратился к своему одноклубнику Криштиану Роналду.

Забив гол за сборную Португалии в среду вечером в товарищеском матче против команды Андорры, Роналду догнал Ференца Пушкаша по голам в официальных матчах (746) и теперь делит с венгром четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории футбола.

«Великий! Поздравляю с этим большим достижением, мой друг! 746 голов – серьёзная цифра! Ты догнал Пушкаша, а теперь должен догнать Пеле!» - написал Буффон в Twitter.

Чтобы догнать Пеле, Роналду нужно забить ещё двадцать один гол в официальных поединках.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (6)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
12 Ноября 2020, 21:46

Я не знаю... вот что то в этом есть неправильное , ну как можно сравнивать те достижения , того же Пеле или Бицана ??? ну бросили бы сейчас криша в 50 тые , так он бы им заколачивал я думаю по 15 баночек за матч , а вот кем бы был тот же ПЕле сейчас на поле , очень сомнительно , поэтому считаю что единственный соперник у него Ромарио

0
Кар Карыч
12 Ноября 2020, 20:54

Если будет играть до возраста Буффона, то наверняка всех перегонит.)))

0
Underdog
12 Ноября 2020, 19:06

Ну вот почему в который раз недосказанность? Почему обратно приходится гуглить,чтоб узнать на каком месте Пеле? Если на третьем, то сколько до первого? Если на первом, то сколько до третьего? И кто на втором?

0
Алексей Антоненко
12 Ноября 2020, 19:13

во втором абзаце есть же гиперссылка специально.

0
Underdog
12 Ноября 2020, 19:50

Она только что появилась))) ведь не было же

0
Алексей Антоненко
12 Ноября 2020, 20:01

нет, она была изначально.
новость не редактировалась

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала