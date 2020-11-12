​Де Лихт будет доступен после паузы на матчи сборных

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт сможет помочь команде сразу после ноябрьской паузы на матчи национальных сборных. По данным итальянского филиала портала Goal.com, голландец будет доступен для Андреа Пирло, как и левый защитник Алекс Сандро.

В сезоне 2020/2021 де Лихт ещё не выходил на футбольное поле. В августе защитник перенёс хирургическое вмешательство из-за проблем с плечом.

Добавим, что Маттайс де Лихт выступает за «Ювентус» с лета 2019 года после перехода из «Аякса». Туринский клуб выиграл сражение за защитника на трансферном рынке у «Барселоны».

Ближайший матч «Ювентус» проведёт 21 ноября – против «Кальяри».