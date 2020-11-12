Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Де Лихт будет доступен после паузы на матчи сборных

12 Ноября 2020, 17:43,

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Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт сможет помочь команде сразу после ноябрьской паузы на матчи национальных сборных. По данным итальянского филиала портала Goal.com, голландец будет доступен для Андреа Пирло, как и левый защитник Алекс Сандро.

В сезоне 2020/2021 де Лихт ещё не выходил на футбольное поле. В августе защитник перенёс хирургическое вмешательство из-за проблем с плечом.

Добавим, что Маттайс де Лихт выступает за «Ювентус» с лета 2019 года после перехода из «Аякса». Туринский клуб выиграл сражение за защитника на трансферном рынке у «Барселоны».

Ближайший матч «Ювентус» проведёт 21 ноября – против «Кальяри».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Маттайс де Лихт
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