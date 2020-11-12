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​Михайлович: «В больнице я был записан как 69-летний бездомный Цгикельтфр Дрновск»

12 Ноября 2020, 16:49,

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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал о том, что во время лечения от лейкемии в больнице ему сделали фальшивую личность.

«Я был записан как Цгикельтфр Дрновск, 69-летний бездомный. Врачи не хотели, чтобы посторонние проявляли ко мне интерес, ведь эти люди могли беспокоить других пациентов.

После первых двух сеансов химиотерапии я уже выглядел как больной 69-летний мужчина», - рассказал Михайлович в интервью Corriere della Sera.

«Люди не виноваты, что болеют. Каждый человек реагирует по-своему. Я не герой. Я говорил о победе в этой войне только из мужества. Но я боялся, плакал, спрашивал «почему?», молил Бога о помощи, как и все остальные.

Те, кто проигрывает болезни, не слабые. Это не поражение, это проклятая болезнь. У меня нет рецепта выздоровления. Вы можете сделать только одно – не потерять волю к жизни. Остальное от вас не зависит», - сказал Михайлович.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Болонья, Синиша Михайлович
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