​Президент «Дженоа» думал о приглашении Балотелли

|
12 Ноября 2020, 16:34,
|
|
Президент «Дженоа» Энрико Прециози высказался по поводу скандального форварда Марио Балотелли.
«Я думал о подписании контракта с Марио Балотелли, но затем мы сделали выбор в пользу другого футболиста. Балотелли хороший парень. Сейчас он вне нашего поля зрения, но я надеюсь, что он сможет реабилитировать карьеру», - сказал Прециози Telelombardia.
В настоящий момент Марио Балотелли не имеет клуба. Сезон 2019/2020 он провёл в «Брешии», но в определённый момент стал пропускать тренировки, и дело завершилось бесславным прощанием с форвардом.
Ранее сообщалось, что Балотелли поддерживает форму в клубе из четвёртого итальянского дивизиона.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Дженоа, Марио Балотелли, Энрико Прециози