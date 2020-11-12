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​Президент «Дженоа» думал о приглашении Балотелли

12 Ноября 2020, 16:34,

Depositphotos

Президент «Дженоа» Энрико Прециози высказался по поводу скандального форварда Марио Балотелли.

«Я думал о подписании контракта с Марио Балотелли, но затем мы сделали выбор в пользу другого футболиста. Балотелли хороший парень. Сейчас он вне нашего поля зрения, но я надеюсь, что он сможет реабилитировать карьеру», - сказал Прециози Telelombardia.

В настоящий момент Марио Балотелли не имеет клуба. Сезон 2019/2020 он провёл в «Брешии», но в определённый момент стал пропускать тренировки, и дело завершилось бесславным прощанием с форвардом.

Ранее сообщалось, что Балотелли поддерживает форму в клубе из четвёртого итальянского дивизиона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Дженоа, Марио Балотелли, Энрико Прециози
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