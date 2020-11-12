Топ-клубы Серии А поборются с «Барселоной» за Депая

Голландский нападающий Мемфис Депай, которого давно сватают в каталонскую «Барселону», пользуется спросом среди топ-клубов итальянского чемпионата.

Как информирует издание Sport.es, подписать 26-летнего форварда хотят туринский «Ювентус» и «Рома». Ожидается, что итальянские клубы поборются за приобретение голландца в зимнее трансферное окно.

Действующий трудовой договор Депая с «Лионом» рассчитан до середины 2021-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел десять поединков, отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.