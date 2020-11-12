Топ-клубы Серии А поборются с «Барселоной» за Депая

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12 Ноября 2020, 12:15,
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Голландский нападающий Мемфис Депай, которого давно сватают в каталонскую «Барселону», пользуется спросом среди топ-клубов итальянского чемпионата.
Как информирует издание Sport.es, подписать 26-летнего форварда хотят туринский «Ювентус» и «Рома». Ожидается, что итальянские клубы поборются за приобретение голландца в зимнее трансферное окно.
Действующий трудовой договор Депая с «Лионом» рассчитан до середины 2021-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел десять поединков, отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Рома, Мемфис Депай, Трансферы футбола - зима 2021