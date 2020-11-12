Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Топ-клубы Серии А поборются с «Барселоной» за Депая

12 Ноября 2020, 12:15,

Instagram

Голландский нападающий Мемфис Депай, которого давно сватают в каталонскую «Барселону», пользуется спросом среди топ-клубов итальянского чемпионата.

Как информирует издание Sport.es, подписать 26-летнего форварда хотят туринский «Ювентус» и «Рома». Ожидается, что итальянские клубы поборются за приобретение голландца в зимнее трансферное окно.

Действующий трудовой договор Депая с «Лионом» рассчитан до середины 2021-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел десять поединков, отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Рома, Мемфис Депай, Трансферы футбола - зима 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала