Ди Канио назвал сильные качества Бареллы, которого хочет купить «Арсенал»

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12 Ноября 2020, 11:19,
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Бывший итальянский нападающий Паоло ди Канио высказался о полузащитнике миланского «Интера» Николо Барелле.
«Николо - отличный игрок, который обладает силой, выносливостью и хорошими футбольными мозгами. Барелла умеет обороняться, он знает, как нужно передвигать мяч по полю. Очень нелегко найти похожего футболиста с такими же навыками. Николо отрабатывает по всему полю», - приводит слова ди Канио издание Calciomercato.
Ранее сообщалось, что подписать Бареллу хочет лондонский «Арсенал».
В этом сезоне Серии А полузащитник принял участие в семи матчах, записав на свой счет три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Паоло Ди Канио, Николо Барелла