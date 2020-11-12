Ди Канио назвал сильные качества Бареллы, которого хочет купить «Арсенал»

Бывший итальянский нападающий Паоло ди Канио высказался о полузащитнике миланского «Интера» Николо Барелле.

«Николо - отличный игрок, который обладает силой, выносливостью и хорошими футбольными мозгами. Барелла умеет обороняться, он знает, как нужно передвигать мяч по полю. Очень нелегко найти похожего футболиста с такими же навыками. Николо отрабатывает по всему полю», - приводит слова ди Канио издание Calciomercato.

Ранее сообщалось, что подписать Бареллу хочет лондонский «Арсенал».

В этом сезоне Серии А полузащитник принял участие в семи матчах, записав на свой счет три результативные передачи.