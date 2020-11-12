Месси и Роналду - лидеры по незабитым пенальти в XXI веке

Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг игроков, которые чаще всего не забивают пенальти в XXI веке.

Примечательно, что лидером по этому показателю является шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, выступающий за каталонскую «Барселону». Аргентинский форвард допустил 27 осечек с 11-метровой отметки. На второй позиции находится еще одна звезда футбола - португалец Криштиану Роналду. 35-летний бомбардир тоже не реализовал 27 пенальти, однако его процент промахов ниже, чем у Лионеля.

Топ-3 замкнул итальянец Франческо Тотти, завершивший карьеру. Он не забил 19 пенальти.