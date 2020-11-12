Месси и Роналду - лидеры по незабитым пенальти в XXI веке

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12 Ноября 2020, 09:18,
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Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг игроков, которые чаще всего не забивают пенальти в XXI веке.
Примечательно, что лидером по этому показателю является шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, выступающий за каталонскую «Барселону». Аргентинский форвард допустил 27 осечек с 11-метровой отметки. На второй позиции находится еще одна звезда футбола - португалец Криштиану Роналду. 35-летний бомбардир тоже не реализовал 27 пенальти, однако его процент промахов ниже, чем у Лионеля.
Топ-3 замкнул итальянец Франческо Тотти, завершивший карьеру. Он не забил 19 пенальти.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси
Боюсь их рекорды останутся непобитыми еще50-60 лет...
Ну кто больше всех бьёт, тот и больше всех мажет. Всё логично.
Ахаха, но только Роналду почему - то называют Пеналду, а оказывается скупщик золотых мячей тоже не прочь пенальти забить)))
Лионель Непопаделесси
Пеналду и Пенанель - легенды!!!