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Месси и Роналду - лидеры по незабитым пенальти в XXI веке

12 Ноября 2020, 09:18,

Global Look Press

Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг игроков, которые чаще всего не забивают пенальти в XXI веке.

Примечательно, что лидером по этому показателю является шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, выступающий за каталонскую «Барселону». Аргентинский форвард допустил 27 осечек с 11-метровой отметки. На второй позиции находится еще одна звезда футбола - португалец Криштиану Роналду. 35-летний бомбардир тоже не реализовал 27 пенальти, однако его процент промахов ниже, чем у Лионеля.

Топ-3 замкнул итальянец Франческо Тотти, завершивший карьеру. Он не забил 19 пенальти.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси
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Комментарии (6)
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0
Misha_diablo_football
12 Ноября 2020, 14:03

Боюсь их рекорды останутся непобитыми еще50-60 лет...

0
White_Shark
12 Ноября 2020, 12:46

Ну кто больше всех бьёт, тот и больше всех мажет. Всё логично.

4
Spirit
12 Ноября 2020, 12:34

Ахаха, но только Роналду почему - то называют Пеналду, а оказывается скупщик золотых мячей тоже не прочь пенальти забить)))

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0
deathzetk
12 Ноября 2020, 12:16

Лионель Непопаделесси

0
andi
12 Ноября 2020, 12:02
И тут они первые.
4
Sergo
12 Ноября 2020, 11:57

Пеналду и Пенанель - легенды!!!

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