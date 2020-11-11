Ибрагимович хочет продлить контракт с «Миланом»

Нападающий Златан Ибрагимович может остаться в «Милане» ещё на один сезон.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, шведский форвард уверен, что «Милан» выйдет в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Он хочет продлить контракт, чтобы остаться в «Милане» ещё на один год и выступить с клубом в самом престижном европейском турнире.

Контракт 39-летнего шведа с «россонери» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за «Милан» девять матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две голевые передачи.

Недавно Златан намекнул на возможное возвращение в сборную Швеции, выступления за которую он завершил в 2016 году.