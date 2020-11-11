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Де Шильо рассказал, почему перешел в «Лион»

11 Ноября 2020, 21:58,

Евро-Футбол.Ру

Защитник туринского «Ювентуса» Маттиа де Шильо, выступающий на правах аренды за «Лион», рассказал, почему он принял решение перейти во французский клуб.

«Я решил перейти в «Лион», потому что они поверили в меня и показали, что искренне хотят видеть меня в клубе. Доверие с их стороны подтолкнуло меня быстро принять решение. Пришло время попробовать себя за пределами Италии.

Я хочу получить здесь стабильность, которой у меня не было в прошлом сезоне. Приложу все усилия, чтобы помочь «Лиону» достичь своих целей в этом сезоне и надеюсь сыграть на чемпионате Европы.

Сейчас я не могу сказать, останусь ли здесь или вернусь в Италию по окончании сезона», - цитирует де Шильо пресс-служба «Лиона».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Лион, Маттиа де Шильо
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