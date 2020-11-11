Де Шильо рассказал, почему перешел в «Лион»

Защитник туринского «Ювентуса» Маттиа де Шильо, выступающий на правах аренды за «Лион», рассказал, почему он принял решение перейти во французский клуб.

«Я решил перейти в «Лион», потому что они поверили в меня и показали, что искренне хотят видеть меня в клубе. Доверие с их стороны подтолкнуло меня быстро принять решение. Пришло время попробовать себя за пределами Италии.

Я хочу получить здесь стабильность, которой у меня не было в прошлом сезоне. Приложу все усилия, чтобы помочь «Лиону» достичь своих целей в этом сезоне и надеюсь сыграть на чемпионате Европы.

Сейчас я не могу сказать, останусь ли здесь или вернусь в Италию по окончании сезона», - цитирует де Шильо пресс-служба «Лиона».