«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты

В прессе отмечается новая волна слухов по поводу нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о будущем звёздного португальского футболиста и оценивает варианты с другими клубами.

Почему «Ювентус» может продать Роналду

Пандемия коронавируса стала серьёзным ударом даже для самых богатых футбольных клубов мира. Слухи о планах «Ювентуса» расстаться с Роналду основываются именно на экономической ситуации – якобы туринцам в сегодняшних условиях сложно платить португальцу 31 миллион евро ежегодно по контракту.

Действующий трудовой договор Роналду со «старой синьорой» рассчитан до конца июня 2022 года. Логично, что в следующем году туринцы должны принимать какое-то решение. Если не продлевать контракт с Криштиану, то с финансовой точки зрения выгоднее будет продать португальца за год до конца контракта. Тем более что Роналду не молодеет, и кто знает, сможет ли он продолжать колотить голы в сезоне 2021/2022.

На трансферном рынке «Ювентус» отличается экономически грамотной политикой, поэтому вероятность продажи Роналду летом в ситуации, когда будет принято решение не предлагать форварду новый контракт, достаточно высока.

Куда может перейти Роналду

«ПСЖ»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо дал понять, что клуб в состоянии подписать Роналду. Учитывая потенциальную потерю Килиана Мбаппе, которого слухи связывают с переходом в «Реал» будущим летом, трансфер Роналду может стать для парижан отличным усилением атаки. К тому же при таком раскладе «ПСЖ» станет ещё более привлекательным клубом во всех смыслах. Так что катарским владельцам есть смысл задуматься над вложением средств ради перехода Криштиану. Вопрос в том, интересен ли для Роналду будет переезд в чемпионат Франции.

«Реал»

«Реал» так и не смог заменить Криштиану Роналду после его ухода. Новой звездой атаки «сливочных» должен был стать Эден Азар, но после переезда в Мадрид из Лондона у футболиста регулярно возникали проблемы – сначала лишний вес, затем травмы, а теперь и коронавирус. Возвращение Роналду в «Реал» было бы красивой историей, однако вероятность такого развития событий невысока. Мадридский клуб скорее будет настроен на движение вперёд и подписание Килиана Мбаппе.

«Манчестер Юнайтед»

Возвращение Криштиану Роналду на «Олд Траффорд» тоже было бы красивой историей для болельщиков, ведь именно в «Манчестер Юнайтед» португалец сделал себе имя в европейском и мировом футболе. По финансам «красные дьяволы» вполне могут потянуть Роналду на сезон-другой. Впрочем, Уле Гуннар Сульшер – если он будет продолжать работать в «МЮ» - вряд ли захочет подписывать футболиста, для которого ему будет сложно стать авторитетом, да и руководители манкунианского клуба могут усомниться в целесообразности такой сделки.

Экзотика

Если Роналду будет покидать «Ювентус», наверняка у него будут варианты в США, Китае и других экзотических лигах. Нередко известные футболисты едут туда, чтобы хорошо заработать под занавес карьеры. Вряд ли у Роналду есть необходимость в заработке, но перспективный проект может заинтересовать португальца. Возможно, к Криштиану обратится главный акционер «Интер Майями» Дэвид Бекхэм.

Сколько будет стоить Роналду

В последние два года оценочная трансферная стоимость Криштиану Роналду неуклонно снижается, что объясняется возрастом игрока. В настоящий момент эксперты из transfermarkt оценивают португальца в 60 миллионов евро. За год до окончания контракта выручить такие деньги за Роналду «Ювентусу» вряд ли удастся, особенно с учётом влияния на рынок пандемии коронавируса. Скорее всего, речь пойдёт о сумме в 40-50 миллионов.