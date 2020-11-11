Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Брахим Диас: «Ибрагимович является ровесником моего отца, но остаётся ключевым футболистом»

11 Ноября 2020, 16:50,


Нападающий «Милана» Брахим Диас, права на которого принадлежат «Реалу», высказался по поводу Златана Ибрагимовича.

В этом чемпионате Италии Ибрагимович забивал во всех матчах, в которых сыграл (всего 8 голов). Швед является лучшим бомбардиром Серии А при том, что две игры пропустил из-за коронавируса.

«Ибрагимович является ровесником моего отца, но он остаётся ключевым футболистом. Он показывает, что в футболе нет возраста. У нас большая связь – мы ладим, он даёт мне хорошие советы. Это победитель. Он требует многого, благодаря чему ты становишься лучше», - сказал 21-летний Диас.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Брахим Диас
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