​В Италии назвали условие, при котором Роналду покинет «Ювентус»

В последние дни в СМИ снова появляются слухи по поводу будущего нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, португальский форвард может принять решение о смене туринского клуба будущим летом в том случае, если команда не добьётся ожидаемых результатов.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо допустил трансфер Роналду во французский гранд.

Напомним, Криштиану Роналду перебрался в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала», где он провёл девять успешных лет.

В сезоне 2020/2021 Роналду забил шесть голов в пяти матчах за «Ювентус» во всех соревнованиях.