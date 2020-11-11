Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​В Италии назвали условие, при котором Роналду покинет «Ювентус»

11 Ноября 2020, 15:35,

Depositphotos

В последние дни в СМИ снова появляются слухи по поводу будущего нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, португальский форвард может принять решение о смене туринского клуба будущим летом в том случае, если команда не добьётся ожидаемых результатов.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо допустил трансфер Роналду во французский гранд.

Напомним, Криштиану Роналду перебрался в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала», где он провёл девять успешных лет.

В сезоне 2020/2021 Роналду забил шесть голов в пяти матчах за «Ювентус» во всех соревнованиях.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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