Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Миранчук рассказал об адаптации в «Аталанте»

11 Ноября 2020, 12:20,

Instagram

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал о своей адаптации в итальянском клубе.

«Чувствую себя комфортно. Адаптация подходит к концу. Начинаю понимать требования тренера. Все в порядке.

Мне дают пока не так много времени на поле. Если я за это время отличаюсь, это дает уверенность и силу. Рад, что так происходит», - приводит слова 25-летнего полузащитника пресс-служба сборной России.

Напомним, что Алексей перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро.

В составе клуба из Бергамо Миранчук забил два гола - датскому «Мидтьюлланду» в Лиге чемпионов и миланскому «Интеру» в Серии А.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы