Миранчук рассказал об адаптации в «Аталанте»

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал о своей адаптации в итальянском клубе.

«Чувствую себя комфортно. Адаптация подходит к концу. Начинаю понимать требования тренера. Все в порядке.

Мне дают пока не так много времени на поле. Если я за это время отличаюсь, это дает уверенность и силу. Рад, что так происходит», - приводит слова 25-летнего полузащитника пресс-служба сборной России.

Напомним, что Алексей перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро.

В составе клуба из Бергамо Миранчук забил два гола - датскому «Мидтьюлланду» в Лиге чемпионов и миланскому «Интеру» в Серии А.