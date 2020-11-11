«Атлетико» поборется за Чалханоглу

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11 Ноября 2020, 11:18,
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Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу, выступающий в составе «Милана», пользуется спросом на трансферном рынке. Согласно информации издания AS, подписать 26-летнего футболиста хочет мадридский «Атлетико».
В борьбе за Чалханоглу «матрасникам» предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Манчестер Юнайтед» и миланского «Интера».
Действующий трудовой договор турецкого хавбека с «россонери» истекает летом 2021-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Хакан принял участие в семи встречах, записав на свой счет одну результативную передачу.
Трансферная стоимость игрока оценивается в 23 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - зима 2021, Хакан Чалханоглу
А за него прям бороться надо?