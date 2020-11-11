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«Атлетико» поборется за Чалханоглу

11 Ноября 2020, 11:18,

Global Look Press

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу, выступающий в составе «Милана», пользуется спросом на трансферном рынке. Согласно информации издания AS, подписать 26-летнего футболиста хочет мадридский «Атлетико».

В борьбе за Чалханоглу «матрасникам» предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Манчестер Юнайтед» и миланского «Интера».

Действующий трудовой договор турецкого хавбека с «россонери» истекает летом 2021-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Хакан принял участие в семи встречах, записав на свой счет одну результативную передачу.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 23 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - зима 2021, Хакан Чалханоглу
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
11 Ноября 2020, 14:44

А за него прям бороться надо?

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