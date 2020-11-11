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«Фиорентина» может вернуть Батистуту

11 Ноября 2020, 10:30,

Евро-Футбол.Ру

Экс-футболист «Фиорентины» Габриэль Батистута может вернуться в итальянский клуб. Новый наставник флорентийской команды Чезаре Пранделли хочет пригласить 51-летнего аргентинца в свой тренерский штаб.

«Я планируют пообщаться с Батистутой. Габриэль может стать важным усилением для нас. Он сможет стимулировать команду. В ближайшее время обсудим с ним этот вопрос», - передает слова Пранделли издание Football-Italia.

Напомним, что Батистута защищал цвета «Фиорентины» с 1991-го по 2000-й год. Аргентинец провел 331 поединок за флорентийскую команду, отметившись 203 забитыми мячами в различных турнирах.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Габриэль Батистута
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