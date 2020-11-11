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«Интер» предложит новый контракт Лаутаро Мартинесу

11 Ноября 2020, 08:40,

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Миланский «Интер» намерен продлить контракты с несколькими футболистами команды. Об этом сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, «нерадзурри» в скором времени переподпишут трудовые соглашения с Алессандро Бастони и Данило Д'Амброзио. Также отмечается, что перед Рождеством руководство клуба проведет встречу с агентами нападающего Лаутаро Мартинеса. Его действующий договор рассчитан до лета 2023-го года.

Ранее сообщалось, что подписать аргентинца хочет каталонская «Барселона».

В нынешнем сезоне Серии А Мартинес сыграл семь поединков и забил четыре мяча.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Лаутаро Мартинес
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