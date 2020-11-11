Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» и «ПСЖ» могут обменяться звёздными форвардами

11 Ноября 2020, 08:17,

Depositphotos

Туринский «Ювентус» и «ПСЖ» могут устроить громкий обмен звездными нападающими, об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.

Согласно данным источника, в парижский гранд может отправиться португальский бомбардир Криштиану Роналду, а в обратном направлении последует бразилец Неймар. Эта сделка может быть оформлена летом следующего года.

Напомним, что контракты Роналду и Неймара с их клубами рассчитаны до середины 2022-го года.

В текущем сезоне Серии А Криштиану провел четыре матча, забил шесть голов и отдал результативную передачу. На счету Неймара два гола и три ассиста в четырех поединках французского чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, ПСЖ, Криштиану Роналду, Неймар, Трансферы футбола - лето 2021
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