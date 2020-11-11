«Ювентус» и «ПСЖ» могут обменяться звёздными форвардами

Туринский «Ювентус» и «ПСЖ» могут устроить громкий обмен звездными нападающими, об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.

Согласно данным источника, в парижский гранд может отправиться португальский бомбардир Криштиану Роналду, а в обратном направлении последует бразилец Неймар. Эта сделка может быть оформлена летом следующего года.

Напомним, что контракты Роналду и Неймара с их клубами рассчитаны до середины 2022-го года.

В текущем сезоне Серии А Криштиану провел четыре матча, забил шесть голов и отдал результативную передачу. На счету Неймара два гола и три ассиста в четырех поединках французского чемпионата.