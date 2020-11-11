Генеральный директор «Ромы» - об отклонении апелляции: «Решение глубоко несправедливое»

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11 Ноября 2020, 00:48,
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Генеральный директор «Ромы» Гвидо Фиенга прокомментировал решение Федерации футбола Италии отклонить апелляцию «Ромы» на техпоражение в матче с «Вероной».
«При всём уважении, я не могу не выразить свое недовольство решением, которое я считаю глубоко несправедливым.
Мы сделали всё, что смогли, предложив в апелляции курс действий, который бы обеспечил бы справедливость в отношении этого правила, которое в настоящее время не учитывается преднамеренность ошибки», - цитирует Фиенгу ANSA.
Напомним, что «Рома» получила техническое поражение из-за того, что 23-летний Амаду Диавара был ошибочно заявлен на сезон в список игроков возрастом младше 22 лет.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рома, Гвидо Фиенга