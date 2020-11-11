Генеральный директор «Ромы» - об отклонении апелляции: «Решение глубоко несправедливое»

Генеральный директор «Ромы» Гвидо Фиенга прокомментировал решение Федерации футбола Италии отклонить апелляцию «Ромы» на техпоражение в матче с «Вероной».

«При всём уважении, я не могу не выразить свое недовольство решением, которое я считаю глубоко несправедливым.

Мы сделали всё, что смогли, предложив в апелляции курс действий, который бы обеспечил бы справедливость в отношении этого правила, которое в настоящее время не учитывается преднамеренность ошибки», - цитирует Фиенгу ANSA.

Напомним, что «Рома» получила техническое поражение из-за того, что 23-летний Амаду Диавара был ошибочно заявлен на сезон в список игроков возрастом младше 22 лет.