Де Лихт вернётся в общую группу 12 ноября

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт восстановился от травмы.

Как сообщает Sky Sports, голландец вернётся в общую группу 12 ноября, в четверг, есть вероятность, что он примет участие в ближайшем матче туринского клуба.

В августе де Лихт перенёс операцию из-за проблем с плечом. Эта травма мучала его уже долгое время.

21-летний футболист перешёл в «Ювентус» в августе 2019 года из «Аякса» за 85,5 миллионов евро.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт в субботу, 21 ноября, соперником туринского клуба станет «Кальяри».

«Ювентус» набрал тринадцать очков в семи матчах и занимает пятую строчку в турнирной таблице.