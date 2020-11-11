Де Лихт вернётся в общую группу 12 ноября

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11 Ноября 2020, 00:19,
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Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт восстановился от травмы.
Как сообщает Sky Sports, голландец вернётся в общую группу 12 ноября, в четверг, есть вероятность, что он примет участие в ближайшем матче туринского клуба.
В августе де Лихт перенёс операцию из-за проблем с плечом. Эта травма мучала его уже долгое время.
21-летний футболист перешёл в «Ювентус» в августе 2019 года из «Аякса» за 85,5 миллионов евро.
Ближайший матч «Ювентус» проведёт в субботу, 21 ноября, соперником туринского клуба станет «Кальяри».
«Ювентус» набрал тринадцать очков в семи матчах и занимает пятую строчку в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Маттайс де Лихт