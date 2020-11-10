Вьери: «Если бы я был директором «Интера», то попытался бы приобрести Кайседо»

Известный в прошлом итальянский нападающий Кристиан Вьери считает, что «Интер» должен приобрести нападающего «Лацио» Фелипе Кайседо.

«Если бы я был директором «Интера», то немедленно попытался бы приобрести Кайседо, он идеально подходит на роль первого запасного игрока.

Я бы сказал ему, что ты будешь дублером Лукаку, присоединяйся к нам. Он может не согласиться, но я бы хоть попробовал, потому что не понимаю, чем занимается руководством целыми днями», - написал Вьери в «Инстаграме».

32-летний эквадорец в нынешнем сезоне сыграл восемь матчей за «Лацио» и отметился четырьмя забитыми голами.