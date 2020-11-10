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Вьери: «Если бы я был директором «Интера», то попытался бы приобрести Кайседо»

10 Ноября 2020, 23:54,

Евро-Футбол.Ру

Известный в прошлом итальянский нападающий Кристиан Вьери считает, что «Интер» должен приобрести нападающего «Лацио» Фелипе Кайседо.

«Если бы я был директором «Интера», то немедленно попытался бы приобрести Кайседо, он идеально подходит на роль первого запасного игрока.

Я бы сказал ему, что ты будешь дублером Лукаку, присоединяйся к нам. Он может не согласиться, но я бы хоть попробовал, потому что не понимаю, чем занимается руководством целыми днями», - написал Вьери в «Инстаграме».

32-летний эквадорец в нынешнем сезоне сыграл восемь матчей за «Лацио» и отметился четырьмя забитыми голами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Фелипе Кайседо, Кристиан Вьери
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