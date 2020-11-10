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Агент Малиновского: «Ни с кем из «Интера» я не разговаривал»

10 Ноября 2020, 22:48,

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Агент полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского Сергей Серебренников прокомментировал слухи об интересе «Интера» к его клиенту.

«В последние дни я многое читал в прессе. Не знаю, связывался ли «Интер» с «Аталантой», но я на данный момент не разговаривал ни с кем из миланского клуба. Руслан счастлив играть за «Аталанту», он приехал в прошлом году и провёл хороший сезон с командой.

Если поступят предложения, то обсудим их все вместе. Но сейчас не время думать о других клубах.

Очевидно, что «Интер» - топ-клуб с прекрасными традициями, а Конте является отличным тренером. Мог сказать о них только положительные вещи, но на данный момент нет ничего конкретного», - цитирует Серебренникова Fcinter1908.it.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Аталанта, Руслан Малиновский
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