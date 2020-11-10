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Защитник «Ромы» заразился коронавирусом

10 Ноября 2020, 20:46,

Евро-Футбол.Ру

Защитник «Ромы» Мараш Кумбулла сдал положительный тест на коронавирус.

«Последний тест показал, что я заразился коронавирусом, но, к счастью, я чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов.

Никто не может быть полностью защищен от этого вируса, поэтому я хотел бы напомнить всем, чтобы они избегали ситуаций, которые могут подставить под угрозу ваше или чье-либо другое здоровье.

Скород увидимся на поле! Оставайтесь в безопасности», - написал Кумбулла в «Инстаграме».

Ранее коронавирусом заразились ещё четыре футболиста «Ромы».

20-летний албанец в нынешнем сезоне сыграл восемь матчей за римский клуб во всех турнирах и забил два гола.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Мараш Кумбулла
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