Защитник «Ромы» заразился коронавирусом

Защитник «Ромы» Мараш Кумбулла сдал положительный тест на коронавирус.

«Последний тест показал, что я заразился коронавирусом, но, к счастью, я чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов.

Никто не может быть полностью защищен от этого вируса, поэтому я хотел бы напомнить всем, чтобы они избегали ситуаций, которые могут подставить под угрозу ваше или чье-либо другое здоровье.

Скород увидимся на поле! Оставайтесь в безопасности», - написал Кумбулла в «Инстаграме».

Ранее коронавирусом заразились ещё четыре футболиста «Ромы».

20-летний албанец в нынешнем сезоне сыграл восемь матчей за римский клуб во всех турнирах и забил два гола.