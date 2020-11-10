Фильм об Ибрагимовиче выйдет осенью 2021 года

В следующем году на экранах появится фильм о нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче.

Как сообщает MilanNews, фильм будет называться «Я – Златан». Отмечается, что сценарий фильма будет основан на автобиографии «Я – Златан», написанной футболистом с Лагеркранцем.

Златан принимал участие в съемках фильма и помогал в написании сценария, съёмки которого уже начались в Швеции и завершатся в Амстердаме. Выход фильм намечен на осень 2021 года.

Ибрагимович является легендой шведского футбола, на данный момент Златан выступает за «Милан» и в 39 лет является одним из лидеров клуба.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в девяти матчах «Милана» во всех турнирах, забил девять голов и отдал две голевые передачи.