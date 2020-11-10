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Федерация футбола Италии отклонила апелляцию «Наполи»

10 Ноября 2020, 20:22,

Евро-Футбол.Ру

Федерация футбола Италии отклонила апелляцию «Наполи».

Неаполитанцы пытались оспорить присужденное им техническое поражение в матче с «Ювентусом». Помимо этого, с «Наполи» было снято очко. Решение оставлено в силе.

Клуб из Неаполя не планирует сдаваться и намерен подать ещё одну апелляцию в соответствующие органы.

Напомним, что «Наполи» не явился на игру против туринцев из-за заражения двух футболистов коронавирусом. Причиной этого стал отказ местных властей предоставить разрешение клубу вылететь в Турин на матч.

После семи туров «Наполи» с 14-ю очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Наполи
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