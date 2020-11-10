Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Анчелотти: «Милану» ещё чего-то не хватает до уровня «Ювентуса» и «Интера»

10 Ноября 2020, 19:47,

Global Look Press

Бывший тренер «Милана» Карло Анчелотти высказался по поводу лидерства команды в чемпионате Италии.

После семи туров «россонери» возглавляют турнирную таблицу Серии А с 17 зачётными баллами в активе.

«Милан» показал отличные результаты, но я считаю, что «россонери» всё ещё не хватает чего-то, чтобы быть на уровне «Ювентуса» и «Интера». Но не забывайте, что мы видим довольно странный сезон по всей Европе. Некоторые лидеры в таблицах чемпионатов на старте оказались непредсказуемыми. Всякое может случиться», - цитирует Football Italia Анчелотти, ныне работающего в «Эвертоне».

«Милан» в последний раз выигрывал титул Серии А в 2011 году.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Карло Анчелотти
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