Апелляция «Ромы» отклонена, техническое поражение осталось в силе

Апелляционный комитет Федерации футбола Италии отклонил апелляцию «Ромы», и техническое поражение римлян за матч против «Вероны» осталось в силе.

Матч между «Ромой» и «Вероной» завершился со счётом 0:0, однако «волкам» засчитали поражение 0:3. Дело в том, что Амаду Диавара был ошибочно заявлен на сезон в список игроков возрастом до 22 лет, в то время как в июле футболисту исполнилось 23 года.

«Рома» пыталась добиться отмены решения о техническом поражении, поскольку в заявке команды на сезон оставалось место для игроков от 23 лет и старше, и клуб считал ошибку не такой критической. Тем не менее, успеха римляне не добились.