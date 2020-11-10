Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Анчелотти: «Ибрагимович бессмертен, как и Роналду»

10 Ноября 2020, 17:57,

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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался по поводу результативности Златана Ибрагимовича.

«Когда Ибрагимович отправился в Америку, я подумал, что это его последнее слово. Вместо этого он забивал во всех матчах. Когда он вернулся в Италию, и я снова подумал, что это его финал, но он забивает каждое воскресенье.

Златан бессмертен, как и Криштиану Роналду. Легко просто продолжать играть в футбол, но они не просто играют, а всегда забивают, что делать непросто», - цитирует Анчелотти Football Italia.

Отметим, что на текущий момент Златан Ибрагимович возглавляет рейтинг бомбардиров Серии А с 8 голами.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Криштиану Роналду, Карло Анчелотти, Златан Ибрагимович
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
10 Ноября 2020, 20:32

Дункан Маклауд видать нехило так в своё время погулял по Европе)))

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