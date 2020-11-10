​Анчелотти: «Ибрагимович бессмертен, как и Роналду»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался по поводу результативности Златана Ибрагимовича.

«Когда Ибрагимович отправился в Америку, я подумал, что это его последнее слово. Вместо этого он забивал во всех матчах. Когда он вернулся в Италию, и я снова подумал, что это его финал, но он забивает каждое воскресенье.

Златан бессмертен, как и Криштиану Роналду. Легко просто продолжать играть в футбол, но они не просто играют, а всегда забивают, что делать непросто», - цитирует Анчелотти Football Italia.

Отметим, что на текущий момент Златан Ибрагимович возглавляет рейтинг бомбардиров Серии А с 8 голами.