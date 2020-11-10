​Анчелотти: «Ибрагимович бессмертен, как и Роналду»

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10 Ноября 2020, 17:57,
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался по поводу результативности Златана Ибрагимовича.
«Когда Ибрагимович отправился в Америку, я подумал, что это его последнее слово. Вместо этого он забивал во всех матчах. Когда он вернулся в Италию, и я снова подумал, что это его финал, но он забивает каждое воскресенье.
Златан бессмертен, как и Криштиану Роналду. Легко просто продолжать играть в футбол, но они не просто играют, а всегда забивают, что делать непросто», - цитирует Анчелотти Football Italia.
Отметим, что на текущий момент Златан Ибрагимович возглавляет рейтинг бомбардиров Серии А с 8 голами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Криштиану Роналду, Карло Анчелотти, Златан Ибрагимович
Дункан Маклауд видать нехило так в своё время погулял по Европе)))