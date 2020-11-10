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​Прокуратура изъяла 95 тестов «Лацио» на коронавирус, расследование продолжается

10 Ноября 2020, 16:52,

Depositphotos

Прокуратура конфисковала 95 тестов «Лацио» на коронавирус из лаборатории Futura Diagnostica, с которой сотрудничает римский клуб. Руководитель этой лаборатории является подозреваемым в фальсификации медицинских документов, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее возникла непонятная ситуация, когда тесты одних и тех же футболистов на коронавирус показывали разные результаты. Так, Чиро Иммобиле, Томас Стракоша и Лукас Лейва сыграли против «Торино», хотя пропустили матчи до и после этого.

Отмечается, что отрицательные тесты, которые футболисты сдали в Futura Diagnostica, ранее показали положительный результат в римской лаборатории.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, коронавирус в Италии
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