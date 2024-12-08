​Пасвер установил антирекорд чемпионата Нидерландов

На уходящей неделе в чемпионате Нидерландов состоялся отложенный матч пятого тура, в нём «Аякс» принимал «Утрехт» и сыграл с ним со счетом 2:2. Один из голов в этом матче забил в свои ворота Реми Пасвер - 41-летний голкипер «Аякса».

Как оказалось, он стал самым возрастным голкипером в истории чемпионата Нидерландов, который забил гол в свои ворота. Ранее это сомнительное достижение принадлежало 39-летнему голкиперу Ринусу Израэлю, будучи установленным в далёком 1981 году.

В настоящий момент амстердамский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.