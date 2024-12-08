​ПСВ забил 56 голов в 15 матчах - больше было лишь один раз

В чемпионате Нидерландов проходят матчи пятнадцатого тура Эредивизии, очередной победы добился ПСВ, уверенный лидер чемпионата. Команда из Эйндховена обыграла на своём поле со счётом 6:1 «Твенте» и довела количество забитых мячей в этом сезоне до 56.

Лишь один раз своей истории ПСВ забивал ещё больше за первые 15 матчей, это было в сезоне 1987/88, когда клубу удался хет-трик - победа в чемпионате, победа в кубке, а также победа в Кубке чемпионов, предшественнике Лиги чемпионов.

В следующем туре нидерландского чемпионата ПСВ сыграет на выезде с «Херенвеном», это случится 15 декабря.