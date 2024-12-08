Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​В чемпионате Нидерландов забили самый быстрый хет-трик с 2007 года

08 Декабря 2024 • 21:15 Комментировать
Гоу Эхед Иглс
5:0
НЕК Неймеген

В Нидерландах проходят матчи пятнадцатого тура Эредивизии, «Гоу Эхед Иглз» принимал дома НЕК из Неймегена и разгромил того со счетом 5:0. Четыре мяча были забиты уже в первом тайме и трижды это сделал Валакер Эдвардсен, который оформил хет-трик уже к 25-й минуте игры.

Как выяснилось, это был самый быстрый хет-трик в чемпионате Нидерландов с 2007 года, когда Афонсо Альвес из «Херенвена» забил в ворота «Эраклеса» три мяча за 18 минут.

В следующем туре «орлам» предстоит сыграть в гостях против «Утрехта», это случится пятнадцатого декабря.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Нек Неймеген Гоу Эхед Иглс Валакер Эдвардсен ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Роналду обновил мировой рекорд Зидан поставил условие «Реалу» Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес Назван лучший полузащитник XXI века: Модрич – второй, Кроос – четвёртый, а Пирло – десятый Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао Моуринью – о словах Гвардиолы: «Я выиграл трофеи честным путём, а не имея 150 судебных исков» ЦСКА сделал предложение Файзуллаеву Месси назвал двух людей, оказавших на него наибольшее влияние в «Барселоне» Флик решил убрать из «Барселоны» двух футболистов
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Гвардиола пытался наброситься на фаната на улице «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам
Спортивные новости
«Локомотив» уступил ЦСКА в матче КХЛ, у Абрамова - дубль Экс-игрок СКА рассказал, достоин ли Шестёркин рекордного контракта в НХЛ Экс-тренер сборной России высказался о рекордном контракте Шестёркина Рахмонов победил Гарри единогласным решением судей на турнире UFC 310 Волков раздельным решением судей проиграл Гану на турнире UFC 310 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Гронинген Гронинген
ПЕК Зволле ПЕК Зволле
0
0
1.92 3.50 3.60
Видео
Окончен
Виллем II Виллем II
Херенвен Херенвен
1
2
2.47 3.45 2.60
Видео
Окончен
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
Аякс Аякс
2
1
2.65 3.55 2.37
Видео
Окончен
Алмере Сити Алмере Сити
Утрехт Утрехт
1
3
4.70 3.75 1.66
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Декабря
21:15 · Нидерланды. Эредивизие
​В чемпионате Нидерландов забили самый быстрый хет-трик с 2007 года
18:29 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» проиграл матч в Алкмааре
00:00 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» с трудом одолел аутсайдера
07 Декабря
00:27 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ установил голевой рекорд последних 37 лет
06 Декабря
23:56 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил 6 мячей «Твенте»
04 Декабря
23:54 · Нидерланды. Эредивизие
Автогол вратаря помешал «Аяксу» одолеть «Утрехт»
01 Декабря
20:45 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» добыл волевую победу над НЕКом
16:13 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил 5 голов в ворота главного конкурента
00:01 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» успел уйти от поражения в матче с «Фортуной»
30 Ноября
22:17 · Нидерланды. Эредивизие
​Ихаттарин забил свой первый гол за более чем три года
24 Ноября
20:43 · Нидерланды. Эредивизие
​Ван дер Мейде приятно удивлён выступлениями Рейндерса
20:41 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» не испытал проблем с «ПЕК Зволле»
20:00 · Нидерланды. Эредивизие
«Утрехт» установил рекорд Эредивизии 1
12:04 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Ливерпуль» нацелились на нидерландского защитника
01:03 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил 5 голов в ворота аутсайдера
23 Ноября
22:44 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» спокойно разгромил «Херенвен»
03:29 · Нидерланды. Эредивизие
​Бабель объявил о завершении карьеры
21 Ноября
22:00 · Нидерланды. Эредивизие
Самый дорогостоящий вратарь с истекающим контрактом играет в Нидерландах
17 Ноября
21:31 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» официально вернулся к старой версии логотипа - спустя 34 года
06:40 · Англия. Премьер-лига
Ван Перси объяснил, почему не вернётся в «Арсенал» 1
16 Ноября
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на 18-летнего защитника «Аякса» слухи
14 Ноября
10:44 · Нидерланды. Эредивизие
«Реал» нашёл нового защитника - известно имя
12 Ноября
22:23 · Германия. Бундеслига
«Реал» претендует на двух защитников стоимостью в 60-70 млн евро 1
10 Ноября
18:26 · Нидерланды. Эредивизие
«Твенте» помешал «Аяксу» победить в восьмой раз подряд
16:18 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» разгромил аутсайдера
Все новости