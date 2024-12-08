​В чемпионате Нидерландов забили самый быстрый хет-трик с 2007 года

В Нидерландах проходят матчи пятнадцатого тура Эредивизии, «Гоу Эхед Иглз» принимал дома НЕК из Неймегена и разгромил того со счетом 5:0. Четыре мяча были забиты уже в первом тайме и трижды это сделал Валакер Эдвардсен, который оформил хет-трик уже к 25-й минуте игры.

Как выяснилось, это был самый быстрый хет-трик в чемпионате Нидерландов с 2007 года, когда Афонсо Альвес из «Херенвена» забил в ворота «Эраклеса» три мяча за 18 минут.

В следующем туре «орлам» предстоит сыграть в гостях против «Утрехта», это случится пятнадцатого декабря.