«Аякс» проиграл матч в Алкмааре

В 15-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» провёл непростой выездной матч с «АЗ Алкмааром».
На 34-й минуте Рубен ван Боммел дальним выстрелом проверил на прочность перекладину, а конце тайма Эрнест Поку заставил голкипера блеснуть мастерством в рамке.
После перерыва Ваут Вегхорст отправил мяч в сетку, но ВАР усмотрел игру рукой в той атаке, нет гола. А вот соперник выдал голевой дуплет - Трой Пэрротт забил из пределов штрафной, а Майкель Лахдо - после подачи углового, 2:0. Мика Годс вскоре вернул интригу точным ударом, но все же его команда проиграла и идет на втором месте, соперник - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Пэрротт Трой65'
|(2:0) Лахдо Майкель76'
|81'Годс Мика (2:1)
Зут Йерун•Майкума Сейя90' (Касиус Денсо (90') •Гус Ваутер• 46'Пенетра Алешандре•Мёллер Вольфе Давид•Копмейнерс Пер•Мейнанс Свен•Класи Йорди•Поку Эрнест83' (Kees Smit (83') •Пэрротт Трой90' (Мердинк Мекс (90') •Ван Боммел Рубен66' (Лахдо Майкель (66')
Пасвер Ремко•Гааей Антон•Шутало Йосип• 45'Бас Юри•Хато Йоррель•Ван ден Бомен Бранко•Классен Дэви73' (Годс Мика (73') •Тейлор Кеннет78' (Расмуссен Кристиан (78') •Бергёйс Стивен63' (Траоре Бертран (63') •Вегхорст Ваут 36'63' (Бробби Брайан (63') •Акпом Чуба73' (Фитц-Джим Киян (73')
08 декабря. Стадион "АФАС" (Алкмаар).
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