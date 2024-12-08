«Аякс» проиграл матч в Алкмааре

В 15-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» провёл непростой выездной матч с «АЗ Алкмааром».

На 34-й минуте Рубен ван Боммел дальним выстрелом проверил на прочность перекладину, а конце тайма Эрнест Поку заставил голкипера блеснуть мастерством в рамке.

После перерыва Ваут Вегхорст отправил мяч в сетку, но ВАР усмотрел игру рукой в той атаке, нет гола. А вот соперник выдал голевой дуплет - Трой Пэрротт забил из пределов штрафной, а Майкель Лахдо - после подачи углового, 2:0. Мика Годс вскоре вернул интригу точным ударом, но все же его команда проиграла и идет на втором месте, соперник - шестой.