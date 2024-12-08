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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» проиграл матч в Алкмааре

08 Декабря 2024 • 18:29 Комментировать
АЗ Алкмаар
2:1
Аякс
окончен

В 15-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» провёл непростой выездной матч с «АЗ Алкмааром».

На 34-й минуте Рубен ван Боммел дальним выстрелом проверил на прочность перекладину, а конце тайма Эрнест Поку заставил голкипера блеснуть мастерством в рамке.

После перерыва Ваут Вегхорст отправил мяч в сетку, но ВАР усмотрел игру рукой в той атаке, нет гола. А вот соперник выдал голевой дуплет - Трой Пэрротт забил из пределов штрафной, а Майкель Лахдо - после подачи углового, 2:0. Мика Годс вскоре вернул интригу точным ударом, но все же его команда проиграла и идет на втором месте, соперник - шестой.

Протокол игры  
АЗ Алкмаар2:1Аякс
(1:0) Пэрротт Трой65'  
(2:0) Лахдо Майкель76'  
  81'Годс Мика (2:1)
Зут ЙерунМайкума Сейя 90' (Касиус Денсо ( 90') Гус Ваутер  46'Пенетра АлешандреМёллер Вольфе ДавидКопмейнерс ПерМейнанс СвенКласи ЙордиПоку Эрнест 83' (Kees Smit ( 83') Пэрротт Трой 90' (Мердинк Мекс ( 90') Ван Боммел Рубен 66' (Лахдо Майкель ( 66')
Запасные: Бюрместер ЗикоИнди МартинсДе Вит МеесКвакман ДэйвДеккер МаксимАддай ДжейденДен ДаниелВерхюлст Хоби
Пасвер РемкоГааей АнтонШутало Йосип  45'Бас ЮриХато ЙоррельВан ден Бомен БранкоКлассен Дэви 73' (Годс Мика ( 73') Тейлор Кеннет 78' (Расмуссен Кристиан ( 78') Бергёйс Стивен 63' (Траоре Бертран ( 63') Вегхорст Ваут  36' 63' (Бробби Брайан ( 63') Акпом Чуба 73' (Фитц-Джим Киян ( 73')
Запасные: Ругани ДаниэлеРамай ДиантГортер ДжейХлинссон КристианХендерсон ДжорданКаплан АхметджанВейндал Оуэн
08 декабря. Стадион "АФАС" (Алкмаар).
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс АЗ Алкмаар

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Актуальный прогноз и ставка на матч АЗ Алкмаар — Аякс чемпионата Нидерландов — 8 декабря 2024
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