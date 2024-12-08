«Фейеноорд» с трудом одолел аутсайдера

Один из явных аутсайдеров Эредивизие, «Валвейк», дал бой «Фейеноорду» в матче 15-го тура.

Хозяева повели на 12-й минуте после удара Оскара Завады. Вскоре соперник отыгрался - Игор Пайшао сильно доставил мяч к воротам, и тот оказался в сетке от защитника Яссина Укили.

На 49-й минуте уже «Фейеноорд» вышел вперед, это Анис Хадж Мусса издали был точен - 1:2. Укили исправился в середине второго тайма, пробив головой в упор после корнера. Спустя две минуты Пайшао забил без посторонней помощи - 2:3. Также Осман Ибрагим атаковал головой и попал в перекладину. А Завада издали пульнул в штангу.

«Фейеноорд» уже третий, соперник - второй с конца.