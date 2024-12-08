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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» с трудом одолел аутсайдера

08 Декабря 2024 • 00:00 Комментировать
Валвейк
2:3
Фейеноорд
окончен

Один из явных аутсайдеров Эредивизие, «Валвейк», дал бой «Фейеноорду» в матче 15-го тура.

Хозяева повели на 12-й минуте после удара Оскара Завады. Вскоре соперник отыгрался - Игор Пайшао сильно доставил мяч к воротам, и тот оказался в сетке от защитника Яссина Укили.

На 49-й минуте уже «Фейеноорд» вышел вперед, это Анис Хадж Мусса издали был точен - 1:2. Укили исправился в середине второго тайма, пробив головой в упор после корнера. Спустя две минуты Пайшао забил без посторонней помощи - 2:3. Также Осман Ибрагим атаковал головой и попал в перекладину. А Завада издали пульнул в штангу.

«Фейеноорд» уже третий, соперник - второй с конца.

Протокол игры  
Валвейк2:3Фейеноорд
(1:0) Завада Оскар12'  
  24'Укили Яссин (1:1)
  49'Хадж-Мусса Анис (1:2)
(2:2) Укили Яссин72'  
  74'Пайшао Игор (2:3)
Хауэн ЙерунВан Гелдерен ЛиамВан Эйджма Рошон 82' (Ихаттарен Мохаммед ( 82') Ван ден Бёйс Дарио 38' (Леливелд Юлиан ( 38') Ваутерс ЛуукTim van de Loo 61' (Нимейер Рёвен ( 61') Румерату Годфрид 82' (Крамер Михил ( 82') Укили ЯссинВан дер Ватер Силвестр 61' (Клеонизе Денильо ( 61') Завада ОскарМаргарет Рихонелл
Запасные: Фелида КевинВруг ПатрикLuuk VogelsЛокеза КрисКестинг ДжойFaissal Al Mazyani
Велленройтер ТимонДживайро Рид 70' (Гонсалес Факундо ( 70') Белен ТомасГанцко ДавидСмал Гийс 70' (Ниукоп Барт ( 70') Ин-Бом ХванТимбер КвинтенХадж-Мусса Анис 79' (Зерруки Рамиз ( 79') Миламбо Антони 60' (Стенгс Келвин ( 60') Пайшао ИгорХименес Сантьяго II 61' (Осман Ибрагим ( 61')
Запасные: Редмонд ЗепикеноПетков АлексИванушец ЛукаБейло ЮстинЗекиель ДживайНадже Крис-Кевин
07 декабря. Стадион "Мандемейкерс" (Ваалвийк).
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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Валвейк

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