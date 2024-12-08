«Фейеноорд» с трудом одолел аутсайдера

Один из явных аутсайдеров Эредивизие, «Валвейк», дал бой «Фейеноорду» в матче 15-го тура.
Хозяева повели на 12-й минуте после удара Оскара Завады. Вскоре соперник отыгрался - Игор Пайшао сильно доставил мяч к воротам, и тот оказался в сетке от защитника Яссина Укили.
На 49-й минуте уже «Фейеноорд» вышел вперед, это Анис Хадж Мусса издали был точен - 1:2. Укили исправился в середине второго тайма, пробив головой в упор после корнера. Спустя две минуты Пайшао забил без посторонней помощи - 2:3. Также Осман Ибрагим атаковал головой и попал в перекладину. А Завада издали пульнул в штангу.
«Фейеноорд» уже третий, соперник - второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Завада Оскар12'
|24'Укили Яссин (1:1)
|49'Хадж-Мусса Анис (1:2)
|(2:2) Укили Яссин72'
|74'Пайшао Игор (2:3)
Хауэн Йерун•Ван Гелдерен Лиам•Ван Эйджма Рошон82' (Ихаттарен Мохаммед (82') •Ван ден Бёйс Дарио38' (Леливелд Юлиан (38') •Ваутерс Луук•Tim van de Loo61' (Нимейер Рёвен (61') •Румерату Годфрид82' (Крамер Михил (82') •Укили Яссин•Ван дер Ватер Силвестр61' (Клеонизе Денильо (61') •Завада Оскар•Маргарет Рихонелл
Велленройтер Тимон•Дживайро Рид70' (Гонсалес Факундо (70') •Белен Томас•Ганцко Давид•Смал Гийс70' (Ниукоп Барт (70') •Ин-Бом Хван•Тимбер Квинтен•Хадж-Мусса Анис79' (Зерруки Рамиз (79') •Миламбо Антони60' (Стенгс Келвин (60') •Пайшао Игор•Хименес Сантьяго II61' (Осман Ибрагим (61')
07 декабря. Стадион "Мандемейкерс" (Ваалвийк).
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