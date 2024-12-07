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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ установил голевой рекорд последних 37 лет

07 Декабря 2024 • 00:27 Комментировать
ПСВ
6:1
Твенте

ПСВ одержал очередную разгромную победу в поединке чемпионата Нидерландов.

На этот раз коллектив из Эйндховена разобрался с «Твенте» в родных стенах – 6:1. После 15 туров в активе ПСВ невероятные 56 забитых мячей – самый высокий показатель в лиге на данной дистанции с сезона-1987/88, отмечает Opta. 37 лет назад ещё больше смог забить всё тот же ПСВ – 64 гола в 15 стартовых матчах.

Команда Петера Боша лидирует в турнирной таблице с 42 набранными очками, опережая «Аякс» на девять баллов при одной игре в запасе у амстердамцев. В следующем туре ПСВ сыграет на выезде с «Херенвеном» – встреча состоится 14 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ чемпионат Нидерландов

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Актуальный прогноз и ставка на матч ПСВ — Твенте чемпионата Нидерландов — 6 декабря 2024
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