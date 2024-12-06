ПСВ забил 6 мячей «Твенте»

В 15-м туре чемпионата Нидерландов встретились команды с самой надёжной обороной в игре - ПСВ против «Твенте».
Гости начали с классного удара со штрафной мимо стенки - 0:1. На 20-й минуте лидер сезона отыгрался, это Ноа Ланг отметился точной попыткой. На перерыв команды ушли с перевесом ПСВ после ударом Малика Тильмана и Исмаэля Сайбари - 3:1.
Сайбари оформил дубль сразу после перерыва. Ричард Ледесма метко стрельнул с лета, а Рикардо Пепи сделал счет 6:1.
ПСВ лидирует с отрывом в девять очков, соперник - пятый.
Протокол игры
|10'Стейн Сем (0:1)
|(1:1) Ланг Ноа20'
|(2:1) Тильман Малик34'
|(3:1) Сайбари Исмаэль45'
|(4:1) Сайбари Исмаэль54'
|(5:1) Ледесма Ричард63'
|(6:1) Пепи Рикардо85'
Бенитес Вальтер•Ледесма Ричард•Фламинго Райан•Боскальи Оливье•Дамс Маттео46' (Веерман Йоэй (46') •Сайбари Исмаэль71' (Тиль Гус (71') •Жуниор Мауро71' (Оппегорд Фредрик (71') •Тильман Малик•Бакайоко Жоан65' (Перишич Иван (65') •Пепи Рикардо•Ланг Ноа65' (Лосано Ирвинг (65')
Тытонь Пшемыслав•Ван Рой Барт•Меес Хилгерс59' (Лтайеф Сайфалла (59') •Макс Брюнс• 60'Салах-Эддин Анасс78' (Кюйперс Бас (78') •Регер Юри•Стейн Сем•Садилек Михал78' (Эйтинг Карел (78') •Ван Берген Митчелл59' (Даан Ротс (59') •Ламмерс Сэм•Влап Михел59' (Лагербильке Густав (59')
06 декабря. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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