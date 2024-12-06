ПСВ забил 6 мячей «Твенте»

В 15-м туре чемпионата Нидерландов встретились команды с самой надёжной обороной в игре - ПСВ против «Твенте».

Гости начали с классного удара со штрафной мимо стенки - 0:1. На 20-й минуте лидер сезона отыгрался, это Ноа Ланг отметился точной попыткой. На перерыв команды ушли с перевесом ПСВ после ударом Малика Тильмана и Исмаэля Сайбари - 3:1.

Сайбари оформил дубль сразу после перерыва. Ричард Ледесма метко стрельнул с лета, а Рикардо Пепи сделал счет 6:1.

ПСВ лидирует с отрывом в девять очков, соперник - пятый.