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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ забил 6 мячей «Твенте»

06 Декабря 2024 • 23:56 Комментировать
ПСВ
6:1
Твенте
окончен

В 15-м туре чемпионата Нидерландов встретились команды с самой надёжной обороной в игре - ПСВ против «Твенте».

Гости начали с классного удара со штрафной мимо стенки - 0:1. На 20-й минуте лидер сезона отыгрался, это Ноа Ланг отметился точной попыткой. На перерыв команды ушли с перевесом ПСВ после ударом Малика Тильмана и Исмаэля Сайбари - 3:1.

Сайбари оформил дубль сразу после перерыва. Ричард Ледесма метко стрельнул с лета, а Рикардо Пепи сделал счет 6:1.

ПСВ лидирует с отрывом в девять очков, соперник - пятый.

Протокол игры  
ПСВ6:1Твенте
  10'Стейн Сем (0:1)
(1:1) Ланг Ноа20'  
(2:1) Тильман Малик34'  
(3:1) Сайбари Исмаэль45'  
(4:1) Сайбари Исмаэль54'  
(5:1) Ледесма Ричард63'  
(6:1) Пепи Рикардо85'  
Бенитес ВальтерЛедесма РичардФламинго РайанБоскальи ОливьеДамс Маттео 46' (Веерман Йоэй ( 46') Сайбари Исмаэль 71' (Тиль Гус ( 71') Жуниор Мауро 71' (Оппегорд Фредрик ( 71') Тильман МаликБакайоко Жоан 65' (Перишич Иван ( 65') Пепи РикардоЛанг Ноа 65' (Лосано Ирвинг ( 65')
Запасные: Де Йонг ЛюкДроммел ЙоэлШикс НикКарсдорп РикОбиспо АрмандоСхаутен Йерди
Тытонь ПшемыславВан Рой БартМеес Хилгерс 59' (Лтайеф Сайфалла ( 59') Макс Брюнс  60'Салах-Эддин Анасс 78' (Кюйперс Бас ( 78') Регер ЮриСтейн СемСадилек Михал 78' (Эйтинг Карел ( 78') Ван Берген Митчелл 59' (Даан Ротс ( 59') Ламмерс СэмВлап Михел 59' (Лагербильке Густав ( 59')
Запасные: Бесселинк ГийсКарссис СэмИссам Эль-МаашВан Хоренбек АлекКьёлё Матиас
06 декабря. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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Евро-Футбол.Ру,
Твенте ПСВ

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05 Декабря
20:16
Актуальный прогноз и ставка на матч ПСВ — Твенте чемпионата Нидерландов — 6 декабря 2024
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