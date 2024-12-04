Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Автогол вратаря помешал «Аяксу» одолеть «Утрехт»

04 Декабря 2024 • 23:54 Комментировать
Аякс
2:2
Утрехт
окончен

Главные преследователи ПСВ, «Аякс» и «Утрехт» провели отложенный матч пятого тура Эредивизии. Игра получился довольно равной и интригующей.

На 16-й минуте повели гости после меткого удара Давида Мина. Соперник достаточно быстро отыгрался после дальнего эффектного выстрела от Антона Гааея. А спустя четыре минуты розыгрыш углового «Аякса» обернулся автоголом Йенса Тоорнстры. Лишь на 79-й минуте «Утрехт» ушел от поражения - Йоанн Катлайн прицельно стрельнул издали, и мяч от штанги попал в голкипера - автогол Ремко Пасвера и 2:2.

«Аякс» второй с отставанием в шесть очков от лидера, соперник проигрывает ПСВ семь баллов.

Протокол игры  
Аякс2:2Утрехт
  16'Мин Давид (0:1)
(1:1) Гааей Антон25'  
(2:1) Тоорнстра Йенс29'  
  79'Пасвер Ремко (2:2)
Пасвер РемкоГааей АнтонШутало ЙосипБас ЮриХато ЙоррельХендерсон ДжорданФитц-Джим Киян 61' (Бергёйс Стивен ( 61') Тейлор Кеннет 85' (Ван ден Бомен Бранко ( 85') Траоре Бертран 61' (Классен Дэви ( 61') Вегхорст Ваут 74' (Бробби Брайан ( 74') Акпом Чуба
Запасные: Рамай ДиантPrecious UgwuГортер ДжейРасмуссен КристианХлинссон КристианКаплан АхметджанNick VerschurenВейндал Оуэн
Баркас ВасилисВестерлунн НикласВан дер Хорн Майк 79' (Огайо Ноа ( 79') Виргевер НикЭль-Каруани СуфьянИкбал ЗиданАаронсон ПакстенРодригес МигельТоорнстра Йенс 73' (Йенсен Виктор ( 73') Катлайн ЙоаннМин Давид 79' (Хореман Сибе ( 79')
Запасные: Финнссон КольбейнАндерсен СиласДе Графф ТомJoshua MukehРомени ОлеБлейк АдрианRafik el ArguiouiФрауло ОскарБраувер Микаэль
04 декабря. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Утрехт

Новости по матчу

03 Декабря
18:25
Ставка и прогноз на матч Аякс — Утрехт чемпионата Нидерландов — 4 декабря 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб Касильяс – второй, Куртуа – четвёртый: назван лучший вратарь XXI века Фанаты «Аль-Насра» не понимают, где Роналду Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» «Краснодар» сделал заявление после 0:3 от «Спартака» Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Флик может покинуть «Барселону» - названо условие Роналду проиграл 1 миллион долларов болельщику
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию Гвардиола завершил золотую гонку: «Ливерпуль» хлопнул «Манчестер Сити» и оторвался от него на 11 очков
Спортивные новости
ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Витязя» в КХЛ «Барыс» дома уступил «Спартаку», едва не отыгравшись с 0:3 Экс-игрок «Сочи» рассказал, что может помешать Капризову стать лучшим бомбардиром в НХЛ Экс-игрок «Сочи» оценил игру «Вашингтона» без травмированного Овечкина «Металлург» сломил сопротивление «Торпедо» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Аякс Аякс
Утрехт Утрехт
2
2
1.65 3.70 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
04 Декабря
23:54 · Нидерланды. Эредивизие
Автогол вратаря помешал «Аяксу» одолеть «Утрехт»
01 Декабря
20:45 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» добыл волевую победу над НЕКом
16:13 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил 5 голов в ворота главного конкурента
00:01 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» успел уйти от поражения в матче с «Фортуной»
30 Ноября
22:17 · Нидерланды. Эредивизие
​Ихаттарин забил свой первый гол за более чем три года
24 Ноября
20:43 · Нидерланды. Эредивизие
​Ван дер Мейде приятно удивлён выступлениями Рейндерса
20:41 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» не испытал проблем с «ПЕК Зволле»
20:00 · Нидерланды. Эредивизие
«Утрехт» установил рекорд Эредивизии 1
12:04 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Ливерпуль» нацелились на нидерландского защитника
01:03 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил 5 голов в ворота аутсайдера
23 Ноября
22:44 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» спокойно разгромил «Херенвен»
03:29 · Нидерланды. Эредивизие
​Бабель объявил о завершении карьеры
21 Ноября
22:00 · Нидерланды. Эредивизие
Самый дорогостоящий вратарь с истекающим контрактом играет в Нидерландах
17 Ноября
21:31 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» официально вернулся к старой версии логотипа - спустя 34 года
06:40 · Англия. Премьер-лига
Ван Перси объяснил, почему не вернётся в «Арсенал» 1
16 Ноября
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на 18-летнего защитника «Аякса» слухи
14 Ноября
10:44 · Нидерланды. Эредивизие
«Реал» нашёл нового защитника - известно имя
12 Ноября
22:23 · Германия. Бундеслига
«Реал» претендует на двух защитников стоимостью в 60-70 млн евро 1
10 Ноября
18:26 · Нидерланды. Эредивизие
«Твенте» помешал «Аяксу» победить в восьмой раз подряд
16:18 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» разгромил аутсайдера
09 Ноября
23:58 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ устроил разгром «НАК Бреды»
04 Ноября
04:03 · Нидерланды. Эредивизие
​Болельщики «Аякса» восторгаются Фариоли
02:43 · Нидерланды. Эредивизие
​Наставник «Аякса»: «Фантастическая неделя»
03 Ноября
04:02 · Нидерланды. Эредивизие
​Люк де Йонг повторил рекорд ПСВ, державшийся с середины 80-х
03:58 · Нидерланды. Эредивизие
​Перишич - шестой игрок в истории, забивавший в финале ЧМ и в Эредивизии
Все новости