Автогол вратаря помешал «Аяксу» одолеть «Утрехт»

Главные преследователи ПСВ, «Аякс» и «Утрехт» провели отложенный матч пятого тура Эредивизии. Игра получился довольно равной и интригующей.

На 16-й минуте повели гости после меткого удара Давида Мина. Соперник достаточно быстро отыгрался после дальнего эффектного выстрела от Антона Гааея. А спустя четыре минуты розыгрыш углового «Аякса» обернулся автоголом Йенса Тоорнстры. Лишь на 79-й минуте «Утрехт» ушел от поражения - Йоанн Катлайн прицельно стрельнул издали, и мяч от штанги попал в голкипера - автогол Ремко Пасвера и 2:2.

«Аякс» второй с отставанием в шесть очков от лидера, соперник проигрывает ПСВ семь баллов.