Автогол вратаря помешал «Аяксу» одолеть «Утрехт»

Главные преследователи ПСВ, «Аякс» и «Утрехт» провели отложенный матч пятого тура Эредивизии. Игра получился довольно равной и интригующей.
На 16-й минуте повели гости после меткого удара Давида Мина. Соперник достаточно быстро отыгрался после дальнего эффектного выстрела от Антона Гааея. А спустя четыре минуты розыгрыш углового «Аякса» обернулся автоголом Йенса Тоорнстры. Лишь на 79-й минуте «Утрехт» ушел от поражения - Йоанн Катлайн прицельно стрельнул издали, и мяч от штанги попал в голкипера - автогол Ремко Пасвера и 2:2.
«Аякс» второй с отставанием в шесть очков от лидера, соперник проигрывает ПСВ семь баллов.
Протокол игры
|16'Мин Давид (0:1)
|(1:1) Гааей Антон25'
|(2:1) Тоорнстра Йенс29'
|79'Пасвер Ремко (2:2)
Пасвер Ремко•Гааей Антон•Шутало Йосип•Бас Юри•Хато Йоррель•Хендерсон Джордан•Фитц-Джим Киян61' (Бергёйс Стивен (61') •Тейлор Кеннет85' (Ван ден Бомен Бранко (85') •Траоре Бертран61' (Классен Дэви (61') •Вегхорст Ваут74' (Бробби Брайан (74') •Акпом Чуба
Баркас Василис•Вестерлунн Никлас•Ван дер Хорн Майк79' (Огайо Ноа (79') •Виргевер Ник•Эль-Каруани Суфьян•Икбал Зидан•Ааронсон Пакстен•Родригес Мигель•Тоорнстра Йенс73' (Йенсен Виктор (73') •Катлайн Йоанн•Мин Давид79' (Хореман Сибе (79')
04 декабря. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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