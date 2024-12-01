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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» добыл волевую победу над НЕКом

01 Декабря 2024 • 20:45 Комментировать
НЕК Неймеген
1:2
Аякс
окончен

В воскресенье в чемпионате Нидерландов «Аякс» противостоял НЕКу.

Середняки турнира открыли счет на 14-й минуте - Онал Басар не смог пробить голкипера, Сонтье Хансен добавил мяч - 1:0. В ответной атаке Ваут Вегхорст получил мяч в штрафной и был точен. Он же отличился на 48-й минуте - 1:2.

«Аякс» уже второй, соперник - 10-й.

Протокол игры  
НЕК Неймеген1:2Аякс
(1:0) Хансен Сонтье14'  
  15'Вегхорст Ваут (1:1)
  48'Вегхорст Ваут (1:2)
Руфс РобинПерейра БрайаннСандлер Филипп 59' (Оуведжан Томас ( 59') Нюйтинк БрэмВердонк КалвинПропер Дирк 87' (Маркес Иван ( 87') Сано Кадаи  90'Хансен Сонтье 87' (Kento Shiogai ( 87') Уаисса Сами 87' (Ван Крой Вито ( 87') Basar Onal 68' (Гонсалес Роберто ( 68') Огава Коки
Запасные: Лиратцис ЭлефтериосВан Гассел СтейнЯнсе РейкШоне ЛассеArgyris Darelas
Пасвер РемкоРенсх Девайн  31' 35' (Гааей Антон ( 35'  69') Шутало ЙосипКаплан Ахметджан  90'Хато Йоррель  73'Ван ден Бомен БранкоКлассен ДэвиТейлор Кеннет 74' (Хендерсон Джордан ( 74') Бергёйс Стивен 68' (Акпом Чуба ( 68') Вегхорст Ваут  51' 68' (Траоре Бертран ( 68') Хлинссон Кристиан 46' (Фитц-Джим Киян ( 46')
Запасные: Гортер ДжейРасмуссен КристианБас ЮриPaul ReversonЯнс ДисВейндал ОуэнМокио Жорти
01 декабря. Стадион "Гоффертштадион".
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Нек Неймеген

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Ставка и прогноз на матч НЕК Неймеген — Аякс чемпионата Нидерландов — 1 декабря 2024
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