«Аякс» добыл волевую победу над НЕКом

В воскресенье в чемпионате Нидерландов «Аякс» противостоял НЕКу.
Середняки турнира открыли счет на 14-й минуте - Онал Басар не смог пробить голкипера, Сонтье Хансен добавил мяч - 1:0. В ответной атаке Ваут Вегхорст получил мяч в штрафной и был точен. Он же отличился на 48-й минуте - 1:2.
«Аякс» уже второй, соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Хансен Сонтье14'
|15'Вегхорст Ваут (1:1)
|48'Вегхорст Ваут (1:2)
Руфс Робин•Перейра Брайанн•Сандлер Филипп59' (Оуведжан Томас (59') •Нюйтинк Брэм•Вердонк Калвин•Пропер Дирк87' (Маркес Иван (87') •Сано Кадаи• 90'Хансен Сонтье87' (Kento Shiogai (87') •Уаисса Сами87' (Ван Крой Вито (87') •Basar Onal68' (Гонсалес Роберто (68') •Огава Коки
Пасвер Ремко•Ренсх Девайн 31'35' (Гааей Антон (35') • 69'Шутало Йосип•Каплан Ахметджан• 90'Хато Йоррель• 73'Ван ден Бомен Бранко•Классен Дэви•Тейлор Кеннет74' (Хендерсон Джордан (74') •Бергёйс Стивен68' (Акпом Чуба (68') •Вегхорст Ваут 51'68' (Траоре Бертран (68') •Хлинссон Кристиан46' (Фитц-Джим Киян (46')
01 декабря. Стадион "Гоффертштадион".
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