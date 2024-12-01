«Аякс» добыл волевую победу над НЕКом

В воскресенье в чемпионате Нидерландов «Аякс» противостоял НЕКу.

Середняки турнира открыли счет на 14-й минуте - Онал Басар не смог пробить голкипера, Сонтье Хансен добавил мяч - 1:0. В ответной атаке Ваут Вегхорст получил мяч в штрафной и был точен. Он же отличился на 48-й минуте - 1:2.

«Аякс» уже второй, соперник - 10-й.