ПСВ забил 5 голов в ворота главного конкурента

Лидеры чемпионата Нидерландов «Утрехт» и ПСВ встретились в матче 14-го тура.
На 12-й минуте Исмаэль Сайбари вывел гостей вперед, но те отыгрались под конец тайма с пенальти. Антони Дескотт пробил в угол, а голкипер застыл на месте. Малик Тильман на 45-й минуте отличился, но из положения вне игры.
На 54-й минуте экс-спартаковец Гус Тиль забил важный гол за гостей. Его успех также развили Сайбари и Жоан Бакайоко в контратаке - 1:4. На 89-й минуте Сибе Хореман сделал счет 2:4. Тут же Тиль дальним выстрелом забил пятый мяч, а Армандо Обиспо - шестой, но этот мяч не засчитан.
ПСВ оторвался от идущего вторым «Утрехта» на восемь очков.
Протокол игры
|12'Сайбари Исмаэль (0:1)
|(1:1) Дескотт Антони34'
|54'Тиль Гус (1:2)
|70'Сайбари Исмаэль (1:3)
|74'Бакайоко Жоан (1:4)
|(2:4) Хореман Сибе88'
|90' (2:6)
|90'Тиль Гус (2:5)
Баркас Василис•Хореман Сибе•Дидден Матисс64' (Ван дер Хорн Майк (64') •Виргевер Ник•Эль-Каруани Суфьян•Фрауло Оскар•Йенсен Виктор64' (Огайо Ноа (64') •Ааронсон Пакстен• 14'Родригес Мигель 24'46' (Бут Тейлор (46') •Дескотт Антони64' (Тоорнстра Йенс (64') •Катлайн Йоанн81' (Ромени Оле (81')
Бенитес Вальтер•Ледесма Ричард78' (Лосано Ирвинг (78') •Фламинго Райан• 57'Боскальи Оливье 67'86' (Обиспо Армандо (86') •Дамс Маттео•Сайбари Исмаэль 7'78' (Перишич Иван (78') •Тиль Гус• 31'Тильман Малик•Бакайоко Жоан78' (Веерман Йоэй (78') •Де Йонг Люк77' (Пепи Рикардо (77') •Ланг Ноа
Запасные: Дроммел Йоэл•Шикс Ник
01 декабря. Стадион "Галгенваард" (Утрехт).
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