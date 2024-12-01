ПСВ забил 5 голов в ворота главного конкурента

Лидеры чемпионата Нидерландов «Утрехт» и ПСВ встретились в матче 14-го тура.

На 12-й минуте Исмаэль Сайбари вывел гостей вперед, но те отыгрались под конец тайма с пенальти. Антони Дескотт пробил в угол, а голкипер застыл на месте. Малик Тильман на 45-й минуте отличился, но из положения вне игры.

На 54-й минуте экс-спартаковец Гус Тиль забил важный гол за гостей. Его успех также развили Сайбари и Жоан Бакайоко в контратаке - 1:4. На 89-й минуте Сибе Хореман сделал счет 2:4. Тут же Тиль дальним выстрелом забил пятый мяч, а Армандо Обиспо - шестой, но этот мяч не засчитан.

ПСВ оторвался от идущего вторым «Утрехта» на восемь очков.