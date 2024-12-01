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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ забил 5 голов в ворота главного конкурента

01 Декабря 2024 • 16:13 Комментировать
Утрехт
2:5
ПСВ

Лидеры чемпионата Нидерландов «Утрехт» и ПСВ встретились в матче 14-го тура.

На 12-й минуте Исмаэль Сайбари вывел гостей вперед, но те отыгрались под конец тайма с пенальти. Антони Дескотт пробил в угол, а голкипер застыл на месте. Малик Тильман на 45-й минуте отличился, но из положения вне игры.

На 54-й минуте экс-спартаковец Гус Тиль забил важный гол за гостей. Его успех также развили Сайбари и Жоан Бакайоко в контратаке - 1:4. На 89-й минуте Сибе Хореман сделал счет 2:4. Тут же Тиль дальним выстрелом забил пятый мяч, а Армандо Обиспо - шестой, но этот мяч не засчитан.

ПСВ оторвался от идущего вторым «Утрехта» на восемь очков.

Протокол игры  
Утрехт2:6ПСВ
  12'Сайбари Исмаэль (0:1)
(1:1) Дескотт Антони34'  
  54'Тиль Гус (1:2)
  70'Сайбари Исмаэль (1:3)
  74'Бакайоко Жоан (1:4)
(2:4) Хореман Сибе88'  
  90' (2:6)
  90'Тиль Гус (2:5)
Баркас ВасилисХореман СибеДидден Матисс 64' (Ван дер Хорн Майк ( 64') Виргевер НикЭль-Каруани СуфьянФрауло ОскарЙенсен Виктор 64' (Огайо Ноа ( 64') Ааронсон Пакстен  14'Родригес Мигель  24' 46' (Бут Тейлор ( 46') Дескотт Антони 64' (Тоорнстра Йенс ( 64') Катлайн Йоанн 81' (Ромени Оле ( 81')
Запасные: Вестерлунн НикласФиннссон КольбейнМин ДавидДе Графф ТомБлейк АдрианИкбал ЗиданБраувер Микаэль
Бенитес ВальтерЛедесма Ричард 78' (Лосано Ирвинг ( 78') Фламинго Райан  57'Боскальи Оливье  67' 86' (Обиспо Армандо ( 86') Дамс МаттеоСайбари Исмаэль  7' 78' (Перишич Иван ( 78') Тиль Гус  31'Тильман МаликБакайоко Жоан 78' (Веерман Йоэй ( 78') Де Йонг Люк 77' (Пепи Рикардо ( 77') Ланг Ноа
Запасные: Дроммел ЙоэлШикс Ник
01 декабря. Стадион "Галгенваард" (Утрехт).
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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Утрехт — ПСВ чемпионата Нидерландов — 1 декабря 2024
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