«Фейеноорд» успел уйти от поражения в матче с «Фортуной»

В 14-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Фортуну» и при тотальном доминировании на поле рисковал проиграть.
На 33-й минуте команда из Ситтарда повела после удара Шоуна Адевойе. У Аниса Хаджа Муссы удар пришелся в штангу. Аналогично завершал атаку Гернот Траунер после перерыва. Только на 81-й минуте «Фейеноорд» отыгрался, когда Сантьяго Хименес отправил мяч в сетку ударом ножницами - 1:1.
Роттердамцы делят третье место, соперник - восьмое.
Протокол игры
|33'Адевойе Шоун (0:1)
|(1:1) Хименес Сантьяго II81'
Велленройтер Тимон•Лотомба Жордан65' (Белен Томас (65') •Траунер Гернот• 16'Ганцко Давид•Смал Гийс65' (Миламбо Антони (65') •Ин-Бом Хван87' (Надже Крис-Кевин (87') •Зерруки Рамиз56' (Стенгс Келвин (56') •Тимбер Квинтен•Хадж-Мусса Анис•Редмонд Зепикено56' (Хименес Сантьяго II (56') • 89'Пайшао Игор
Брандерхорст Маттейс•Митрович Йосип51' (Ван Оттеле Сюб (51') •Адевойе Шоун• 65'Гут Родриго•Дейкс Митчелл•Бастьен Самюэль•Фоссо Райан• 67'Халилович Ален88' (Петерсон Кристофер (88') •Бульяуде Эсекиэль88' (Эрцег Анте (88') •Дальхаус Яспер46' (Розье Лорейнц (46') •Makan Aiko72' (Да Крус Алессио (72')
30 ноября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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