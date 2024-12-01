«Фейеноорд» успел уйти от поражения в матче с «Фортуной»

В 14-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Фортуну» и при тотальном доминировании на поле рисковал проиграть.

На 33-й минуте команда из Ситтарда повела после удара Шоуна Адевойе. У Аниса Хаджа Муссы удар пришелся в штангу. Аналогично завершал атаку Гернот Траунер после перерыва. Только на 81-й минуте «Фейеноорд» отыгрался, когда Сантьяго Хименес отправил мяч в сетку ударом ножницами - 1:1.

Роттердамцы делят третье место, соперник - восьмое.