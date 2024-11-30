​Ихаттарин забил свой первый гол за более чем три года

В чемпионате Нидерландов проходят матчи четырнадцатого тура, между собой встретились «Херенвен» и «Валвейк». Гости смогли уйти от поражения лишь на последней минуте, а забил не кто иной, как Мохамед Ихаттарин, вышедший на замену на шестьдесят первой минуте.

В прошлом он являлся игроком туринского «Ювентуса», после чего поиграл и за амстердамский «Аякс», но нигде не прижился и сейчас пытается реанимировать свою карьеру в «Валвейке». Это его первый гол за более чем три последних года.

- Я посвящаю этот гол своей матери, она очень любит меня и знает, через что я прошёл, - заявил после матча Ихаттарин.