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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Ихаттарин забил свой первый гол за более чем три года

30 Ноября 2024 • 22:17 Комментировать
Херенвен
1:1
Валвейк

В чемпионате Нидерландов проходят матчи четырнадцатого тура, между собой встретились «Херенвен» и «Валвейк». Гости смогли уйти от поражения лишь на последней минуте, а забил не кто иной, как Мохамед Ихаттарин, вышедший на замену на шестьдесят первой минуте.

В прошлом он являлся игроком туринского «Ювентуса», после чего поиграл и за амстердамский «Аякс», но нигде не прижился и сейчас пытается реанимировать свою карьеру в «Валвейке». Это его первый гол за более чем три последних года.

- Я посвящаю этот гол своей матери, она очень любит меня и знает, через что я прошёл, - заявил после матча Ихаттарин.


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Евро-Футбол.Ру,
Мохамед Ихаттарен Валвейк

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