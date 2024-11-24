​Ван дер Мейде приятно удивлён выступлениями Рейндерса

Бывший нидерландский игрок миланского «Интера» Энди ван дер Мейде нахваливает своего соотечественника - Тиджани Рейндерса, который заметно прибавил в этом сезоне в составе «Милана», и теперь вызывает интерес ведущих клубов Европы, хотя по приходу в «Милан» был малоизвестным полузащитником.

- Я думаю, что когда Рейндерс переходил в «Милан» из АЗ, никто не ожидал что он станет игроком подобного класса. Серия А многое дала ему, и сейчас он умеет на поле всё - и защищаться, и отбирать мяч, и атаковать, и даже забивать. Я рад за своего друга, - цитирует слова ван дер Мейде итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.