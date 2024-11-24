«Аякс» не испытал проблем с «ПЕК Зволле»

В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» играл против «ПЕК Зволле», одного из аутсайдеров.

Победу фавориту принесли угловые удары. На 27-й минуте после розыгрыша стандарта Дэви Классен попал в соперника, а Брайан Бробби удачно сыграл на добивании - 1:0. На 63-й минуте после кросса Джордана Хендерсона здорово сыграл головой Йосип Шутало - 2:0. Шерел Флоранюс мог вернуть интригу в концовке, но его гол отменили - вне игры.

Амстердамцы идут на третьем месте, соперник - делит 14-е.