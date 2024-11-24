«Аякс» не испытал проблем с «ПЕК Зволле»

В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» играл против «ПЕК Зволле», одного из аутсайдеров.
Победу фавориту принесли угловые удары. На 27-й минуте после розыгрыша стандарта Дэви Классен попал в соперника, а Брайан Бробби удачно сыграл на добивании - 1:0. На 63-й минуте после кросса Джордана Хендерсона здорово сыграл головой Йосип Шутало - 2:0. Шерел Флоранюс мог вернуть интригу в концовке, но его гол отменили - вне игры.
Амстердамцы идут на третьем месте, соперник - делит 14-е.
Протокол игры
|(1:0) Бробби Брайан27'
|(2:0) Шутало Йосип63'
Пасвер Ремко•Ренсх Девайн80' (Вейндал Оуэн (80') • 90'Шутало Йосип•Бас Юри•Хато Йоррель 43'80' (Гааей Антон (80') •Классен Дэви•Хендерсон Джордан• 45'Бергёйс Стивен56' (Акпом Чуба (56') •Траоре Бертран56' (Фитц-Джим Киян (56') •Бробби Брайан66' (Вегхорст Ваут (66') •Тейлор Кеннет
Схенделаар Яспер•Флоранюс Шерел•Гравес Симон87' (Аэртссен Оливье (87') •Ансельмо Гарсия-Макналти•Ван Дер Хар Дамиан•Эль-Аззузи Ануар•Фихтингер Ник•Намли Юнес70' (Крастев Филип (70') •Монтейру Жамиру77' (Веланас Одиссеус (77') •Мбайо Дилан• 65'Венте Дилан77' (Бёйтинк Томас (77')
24 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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