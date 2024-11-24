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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» не испытал проблем с «ПЕК Зволле»

24 Ноября 2024 • 20:41 Комментировать
Аякс
2:0
ПЕК Зволле

В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» играл против «ПЕК Зволле», одного из аутсайдеров.

Победу фавориту принесли угловые удары. На 27-й минуте после розыгрыша стандарта Дэви Классен попал в соперника, а Брайан Бробби удачно сыграл на добивании - 1:0. На 63-й минуте после кросса Джордана Хендерсона здорово сыграл головой Йосип Шутало - 2:0. Шерел Флоранюс мог вернуть интригу в концовке, но его гол отменили - вне игры.

Амстердамцы идут на третьем месте, соперник - делит 14-е.

Протокол игры  
Аякс2:0ПЕК Зволле
(1:0) Бробби Брайан27'  
(2:0) Шутало Йосип63'  
Пасвер РемкоРенсх Девайн 80' (Вейндал Оуэн ( 80'  90') Шутало ЙосипБас ЮриХато Йоррель  43' 80' (Гааей Антон ( 80') Классен ДэвиХендерсон Джордан  45'Бергёйс Стивен 56' (Акпом Чуба ( 56') Траоре Бертран 56' (Фитц-Джим Киян ( 56') Бробби Брайан 66' (Вегхорст Ваут ( 66') Тейлор Кеннет
Запасные: Рамай ДиантPrecious UgwuГортер ДжейВан ден Бомен БранкоРасмуссен КристианХлинссон КристианКаплан Ахметджан
Схенделаар ЯсперФлоранюс ШерелГравес Симон 87' (Аэртссен Оливье ( 87') Ансельмо Гарсия-МакналтиВан Дер Хар ДамианЭль-Аззузи АнуарФихтингер НикНамли Юнес 70' (Крастев Филип ( 70') Монтейру Жамиру 77' (Веланас Одиссеус ( 77') Мбайо Дилан  65'Венте Дилан 77' (Бёйтинк Томас ( 77')
Запасные: Ману БрайдонРейндерс ЭлианоХауптмейер МайкMohamed OukhattouЛутонда ТьерриTeun GijselhartФермеер КеннетДе Рой Кай
24 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс ПЕК Зволле

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